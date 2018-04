Bild: imago/Eibner

Mehr Oldtimer in Berlin und Brandenburg - Kein Computer, kein Handy - aber einen Käfer

06.04.18 | 16:11 Uhr

Adaptive Cruise Control? Lane Departure Warning? Einparkhilfe? Liebhaber historischer Autos können darauf gut verzichten. Sie schwören auf die gute alte Technik ihrer Oldtimer - und von denen sind in Berlin und Brandenburg immer mehr unterwegs. Von Daniel Marschke



In Berlin und Brandenburg gibt es immer mehr Oldtimer. Wie das Kraftfahrtbundesamt am Freitag mitteilte, stieg ihre Zahl in der Hauptstadt im vergangenen Jahr von 13.379 auf 14.421 (plus 7,8 Prozent). Noch deutlicher war der Anstieg in Brandenburg: Dort stieg die Zahl der historischen Fahrzeuge von 9.846 auf 11.208 (plus 13,8 Prozent). Bundesweit waren zum Stichtag am 1. Januar 477.386 "Oldies" unterwegs, 10,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.



Oldtimer haben Vorteile bei Steuer und Versicherung

Ein entsprechendes Kennzeichen (mit einem "H" für "historisch" am Ende des Nummernschildes) kann für Autos, Motorräder, Lkw, Busse und Zugmaschinen beantragt werden, die mindestens 30 Jahre alt sind, weitgehend dem Originalzustand entsprechen und gut erhalten sind. Den entsprechenden Zustand seines Fahrzeugs muss sich der Halter über ein Oldtimer-Gutachten bestätigen lassen. "Die Kosten für ein Oldtimer-Gutachten bei TÜV oder Dekra betragen cirka 100 Euro", sagt Leon Strohmaier vom ADAC Berlin-Brandenburg. Wer bereit ist, Zeit und Geld in den Erhalt eines historischen Fahrzeugs zu investieren, kann Vorteile bei Kfz-Steuer und Versicherung in Anspruch nehmen. "Wird das H-Kennzeichen gewährt, werden für den Oldtimer - unabhängig von Hubraum und Verbrauch - pauschal 191,73 Euro Kfz-Steuer fällig", erläutert Strohmaier. Motorräder würden pauschal mit 46,02 Euro besteuert. Und es gibt noch eine weitere Besonderheit: Fahrzeuge mit H-Kennzeichen unterliegen keinerlei Beschränkungen beim Befahren von Umweltzonen.

VW Käfer liegt unangefochten an der Spitze

Historische Fahrzeuge sind für viele mehr als nur ein "Schönwetterfahrzeug", sagte Dirk Marten, Vorsitzender des Vereins "Die Oldtimer-Garage". Dort sind derzeit rund 50 Mitglieder aus Berlin und Brandenburg aktiv. Fahrzeuge, die besonders herausstechen, gebe es nicht. "Für alle Fabrikate gibt es Liebhaber." Die Vereinsmitglieder fühlten sich über ihre Liebe zu alten Automobilen verbunden - unabhängig von der Marke.

In der Rangliste der Oldtimer liegt der VW Käfer schon seit Jahren ganz vorne. So waren laut Kraftfahrtbundesamt im vergangenen Jahr noch mehr als 50.000 Käfer zugelassen. In Berlin waren es 953 Fahrzeuge, in Brandenburg 699. Bis 2003 wurden Käfer in Mexiko produziert, mit 21,5 Millionen Exemplaren war er lange Zeit das meistverkaufte Auto der Welt.

Kein Computer, kein Handy, aber einen Käfer

Einer dieser Käufer war in den 70er-Jahren Yorck-Ekkehard Puls. "Der Käfer war damals einfach ein preisgünstiger Gebrauchtwagen und hat auch im Unterhalt nicht viel gekostet", sagte der Vorsitzende des Käferclubs Berlin am Freitag rbb|24. Für ihn als Student sei das perfekt gewesen. Wer sich heute einen gut erhaltenen und rostfreien Original-Käfer zulegen will, müsse aber 8.000 bis 10.000 Euro auf den Tisch legen. Seit mehr als 30 Jahren ist der 56-Jährige schon Mitglied im Club. Aktuell seien noch 15 Mitglieder dabei. Zu ihnen zählt auch Frank Huschke. Seit 1988 fährt er sein türkisfarbenes Modell, Baujahr 1961. "Ich bin handwerklich unbegabt, aber am Käfer konnte sogar ich viel selbst machen." Mittlerweile bewegt er das Auto zwar nur noch von April bis Oktober, aber dennoch so oft er kann. Für den Rentner macht die Entschleunigung beim Fahren den Reiz aus. "Ich bin altmodisch, habe keinen Computer und kein Handy. Dazu passt der Käfer."

Autos mit H-Kennzeichen werden immer beliebter

Bild: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert Der stolze Eigentümer eines Morgan 4-4 aus dem Jahr 1979 bei einer Oldtimer-Rallye in Berlin. In der Hauptstadt stieg die Zahl der zugelassenen historischen Fahrzeuge im Jahresverlauf 2017 von 13.379 auf 14.421 (plus 7,8 Prozent).

Bild: dpa/Patrick Pleul Noch deutlicher war der Anstieg in Brandenburg: Dort stieg die Zahl der Fahrzeuge, die älter als 30 Jahre sind, von 9.846 auf 11.208 (plus 13,8 Prozent). Hier ein Wartburg-Kombi vom Typ 311/5, Baujahr 1961.

Bild: imago/Eibner Besonders beliebt unter den Oldtimer-Fans ist der VW Käfer, hier ein Cabriolet bei den Classic Days 2013 auf dem Kurfürstendamm in Berlin. Unter den rund 477.000 Oldtimern, die es in Deutschland gibt, sind rund 50.000 Käfer - damit ist er der beliebteste Oldie überhaupt.

Bild: imago/Eibner Hier ein besonders schönes und besonders altes Käfer-Exemplar in Himmelblau mit zahlreichen Chromelementen.



Bild: imago/Jürgen Ritter In der Classic Remise in Berlin-Moabit werden Oldtimer und andere hochwertige Autos und Motorräder auch repariert. Das ehemalige Meilenwerk ist Treffpunkt für viele Oldie-Fans.

Bild: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert Dass Oldtimer durchaus alltagstauglich sind, zeigt dieser Mercedes-Fan: In einer Waschanlage bringt er seine alte S-Klasse, einen Mercedes-Benz 280 SE von 1981, auf Hochglanz.

Bild: Eventpress Auch Prominente, wie zum Beispiel Daniel Brühl, zeigen sich gerne mit historischen Fahrzeugen. Hier ist der Schauspieler mit einem in Berlin zugelassenen Peugot 304 unterwegs.



Bild: dpa/Matthias Hiekel Oldtimer-Rennen haben Tradition. Hier sieht man alte US-Rennwagen im Jahr 2001 im strömenden Regen über den Lausitzring in Süd-Brandenburg fahren.

Bild: Schwörer Pressefoto Besonders weit gekommen ist dieser Oldtimer aus Berlin: Heidi Hetzer, Weltenbummlerin und frühere Chefin eines großen Berliner Autohauses, fuhr mit einem Hudson Great Eight, Baujahr 1930, von 2015 bis 2017 einmal um die ganze Welt. Hier steht die damals 78-Jährige mit ihrem "Hudo" in Christchurch, Neuseeland. Zum Artikel | Weitere Bildergalerien | Sendung: Antenne Brandenburg, 06.04.2018, 9.00 Uhr

Sendung: Antenne Brandenburg, 06.04.2018, 9.00 Uhr