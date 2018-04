Der Pflegenotstand ist auch in Brandenburg deutlich zu spüren. Schon jetzt kostet ein Heimplatz durchschnittlich 2.900 Euro - doch die Pflegeleistungen lassen oft zu wünschen übrig. Daher suchen Familien für ihre Angehörigen immer öfter nach einem Platz in Polen.

Der Pflegenotstand in Deutschland führt dazu, dass immer mehr mehr Familien nach Alternativen für ihre pflegebedürftigen Angehörigen suchen - zum Beispiel in Polen. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung verbringen bereits über 6.000 alte Menschen aus Deutschland ihren Lebensabend jenseits der Oder, Tendenz steigend.

Angesichts des Pflegenotstandes in Deutschland hat Eugen Brysch, Vorstand der Deutsche Stiftung Patientenschutz, die Politik aufgefordert, endlich zu handeln. So werde dringend "ein verbindlicher Pflegeschlüssel" benötigt, sagte Brysch.

Zunächst sei seine Mutter in einer Einrichtung in Brandenburg untergebracht gewesen, aber dort war er "mit der Pflege nicht zufrieden", sagt der Beamte. In Polen dagegen sei ein guter Pflegeplatz "preislich machbar". Doch die Entscheidung, seine Mutter nach Polen zu geben, ist Uwe Hopfer nicht leicht gefallen - denn so kann er seine Mutter nicht mehr so oft sehen.

Erika Hopfer teilt sich ein Zimmer mit einer anderen Deutschen. Die Krankheit habe ihr zwar die meisten Erinnerungen genommen, doch seine Mutter sei in dem polnischen Heim glücklicher als in Brandenburg. Als sich ihr Zustand verschlechterte, habe sie dort den ganzen Tag nur in einem Aufenthaltsraum gesessen - "aufgrund der mangelnden Pflegekräfte", sagt ihr Sohn. "Es war einfach zu wenig Personal."