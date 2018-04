Nach dem bis heute nicht aufgeklärten Mord erinnert seit Sonntag eine Bronzeskulptur in Berlin-Neukölln an Burak Bektaş. Bezahlt wurde sie von einer Initiative, die sich dafür einsetzt, Hinweise auf ein rechtsextremes oder rassistisches Tatmotiv zu verfolgen.

