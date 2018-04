Bild: imago

Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof betroffen - Stromausfall legt auch das Berghain lahm

23.04.18 | 11:25 Uhr

In Teilen Berlins ist am Sonntag der Strom ausgefallen. Im Bergmannkiez wurde es am Abend duster, in der Columbiahalle musste ein Konzert abgebrochen werden und am Ostbahnhof wurden die Anzeigetafeln schwarz. Auch das Berghain war betroffen.



In weiten Teilen des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg sowie im Stadtteil Tempelhof ist am Sonntagabend jeweils für rund neunzig Minuten lang der Strom ausgefallen. Ursache war laut Polizei ein Ausfall im Umschaltwerk Zossener Straße. Olaf Weidner, Sprecher des Stromnetzes Berlin bestätigte rbb|24 am Montag die beiden Ausfälle, die durch zwei Kabelfehler ausgelöst worden seien.



Konzert in der Columbiahalle abgebrochen

Wegen des späteren Blackouts ab 21.24 Uhr musste ein Konzert des Cloudrappers RIN in der Columbiahalle vorzeitig beendet werden. Von dem früheren Stromausfall ab etwa 18.30 Uhr war unter anderem der Technoclub Berghain betroffen: Geräumt werden musste er aber nicht, die meisten Besucher konnten sich in die eh schon verdunkelten Darkrooms zurückziehen - dann eben nur ohne die Musik. Am Ostbahnhof blieben unter anderem die Zuganzeigetafeln schwarz. Der spätere Stromausfall traf außerdem 170 Gewerbebetriebe und rund 1.700 Haushalte - vor allem den Bergmannkiez, also die Bergmannstraße, den Columbiadamm sowie die Lilienthalstraße und Umgebung.

