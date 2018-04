Schlägerei nach Oralverkehr in der S-Bahn

In einer fahrenden und vollbesetzten S-Bahn der Linie S5 ist es am Sonntagvormittag zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befriedigte zuvor eine 36 Jahre alte Frau gegen 11.30 Uhr einen 38-Jährigen zwischen den Bahnhöfen Jannowitzbrücke und Berlin Ostbahnhof oral. Fahrgäste, darunter auch Kinder, konnten das Geschehen beobachten.