Eine 47 Jahre alte Frau ist am Dienstagmittag durch ihren Vater in einem Einkaufszentrum in Berlin-Gropiusstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, attackierte der 75-Jährige seine Tochter gegen zwölf Uhr in einem Laden mit einem Messer und stach mehrfach auf sie ein. Passanten seien eingeschritten und alarmierten die Polizei.

Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Die 47-Jährige sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert worden. Nähere Informationen zu einem möglichen Motiv konnte die Polizei auf Nachfrage von rbb|24 noch nicht machen. Die Mordkommission ermittelt.