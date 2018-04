rbb Video: Abendschau | 29.04.2018 | Anja Herr | Bild: rbb

Völlig veraltete Berechnungsgrundlage - Zahlenbasis für Zulassung neuer Kinderärzte stammt von 1993

29.04.18 | 21:37 Uhr

Berlins Kinderärzte sind am Limit, Berlins Eltern auch. Es dürfen sich keine Ärzte niederlassen, obwohl es dringend nötig wäre. Doch wo liegt das Problem? Neue Zulassungen basierten auf veralteten Daten, sagt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.



Erst kürzlich hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) stolz verkündet, dass es künftig mehr Kinderärzte in Berlin geben werde - um genau zu sein: acht. So viele Neuzulassungen habe sie mit den Krankenkassen ausgehandelt. Allerdings gehen dabei viele Bezirke leer aus. Bezirke, in denen es eigentlich an Kinderärzten mangelt, wie zum Beispiel Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow oder auch Lichtenberg.

Hintergrund dpa Ungleiche Verteilung niedergelassener Ärzte - In Berlin herrscht Ärztemangel trotz Überversorgung Berlin verfügt in vielen Bereichen über eine bessere ärztliche Versorgung als der Rest der Republik - auf dem Papier: Denn in einigen Bezirken mangelt es dennoch an Haus- und Fachärzten oder Psychotherapeuten, zeigt eine Studie. Von Oliver Noffke und Dominik Wurnig



Praxen in Friedrichshain sind alle ausgebucht

Konkret betroffen vom Kinderärzte-Mangel ist auch Julia Bohne. Die junge Mutter aus Friedrichshain muss mit ihrem vier Wochen alten Theo zur Vorsorgeuntersuchung U3, doch sie findet keinen Arzt, und die Praxen, die sie anfragt, sind alle ausgebucht. "Ich bin das erste Mal Mutter. Man hat ja viele Fragen. Und der Kleine soll gut versorgt werden. Wenn man dann keinen Arzt hat, oder erstmal auf Suche gehen und durch Berlin fahren muss, ist das einfach nur krass", sagt die junge Mutter.



Kinderärztin am Limit: 1.600 Patienten pro Quartal

Auch bei ihrem nächsten Versuch wird sie abgewiesen. "Wir können leider keine Patienten mehr aufnehmen. Wir schaffen es einfach nicht mehr", sagt Ute Herrmann, die Arzthelferin. "Mir blutet das Herz dabei. Ich arbeite schon 40 Jahre, und hab noch nie so gearbeitet wie jetzt. Dass man den Müttern sagen muss: Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kind, aber betreuen können wir es leider nicht." Auch ihre Chefin, Kinderärztin Judit Andreae, ist am Limit. Pro Quartal sieht sie 1.600 kleine und größere Patienten, im Berliner Durchschnitt sind es jedoch nur 900. So würde sie sich wünschen, dass sich in der Nähe ein weiterer Arzt niederlässt. Vielleicht sogar direkt in ihrer Praxis: "Ich könnte wunderbar auch parallel mit einem zweiten Arzt arbeiten, die Praxis ist groß genug, so dass wir das von den Räumlichkeiten her leisten könnten. Es ist eher so, dass man das durch die Regulation der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und des Zulassungsausschusses nicht darf." Denn die KV hat nur acht Zulassungen ausgehandelt: drei für Neukölln, zwei für Reinickendorf, eine für Spandau, eine für Marzahn-Hellersdorf und eine für Treptow-Köpenick.

Kritik vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte

Alle anderen Bezirke gehen leer aus, denn sie sind laut KV mit Kinderärzten überversorgt - Friedrichshain-Kreuzberg angeblich sogar mit 122,1 Prozent. Doch wie kann das sein? Die Antwort darauf weiß Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Wie Maske dem rbb sagte, stammen die Bezugsgrößen noch aus den 90er-Jahren und seien daher "total veraltet". Inzwischen müsse "von sehr viel höheren Kinder- und Jugendzahlen" ausgegangen werden - und auch von ganz anderen Aufgaben für die Kinder- und Jugendärzte.

Neue Bedarfsplanung lässt auf sich warten