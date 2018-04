Ein Autofahrer ist am Montag wohl versehentlich rückwärts in einen Imbiss in Berlin-Kreuzberg gefahren. Zwei Menschen seien verletzt worden, drei Personen stünden unter Schock, sagte ein Polizeisprecher. Es deute nach ersten Erkenntnissen alles auf einen Unfall an dem Lokal in der Charlottenstraße hin.

Bereits am Sonntagabend hatte es in Berlin-Moabit einen ähnlichen Vorfall gegeben: Bei einem völlig missglückten Parkmanöver ist ein betrunkener Rentner mit seinem Auto in den Vorgarten eines Restaurants gerauscht, weil er das Gas- und Bremspedal verwechselte.



"Zwei 72 und 74 Jahre alte Gäste kamen mit gebrochenen Knochen ins Krankenhaus", sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. Der 74-Jährige, der am Steuer des Wagens saß, wollte auf der Wiclefstraße in eine Parklücke fahren. "Dabei verwechselte er Gas und Bremse und fuhr über den Gehweg in den kleinen Vorgarten", sagte die Sprecherin. Die Polizei nahm den betrunkenen Mann mit.