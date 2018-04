Ein defekter Schornstein hat am späten Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz in Berlin-Kreuzberg ausgelöst. Weil hochgiftiges Kohlenmonoxid ausgetreten war, mussten die Bewohner zweier Häuser in der Riemannstraße vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, wie die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

23 Menschen wurden von Notärzten vor Ort auf Vergiftungssymptome untersucht, ins Krankenhaus musste jedoch niemand.