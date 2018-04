Die BVG spricht von einem bislang nicht dagewesenen Grad von Vandalismus: Aus einem fahrenden Auto wurde am Wochenende auf mehrere Haltestellen im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf geschossen.

Unbekannte haben in Marzahn-Hellersdorf am Sonntagmorgen auf mindestens 25 Haltestellen geschossen. Das bestätigte Petra Reetz, Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), am Montag dem rbb. Mehrere Scheiben gingen zu Bruch oder splitterten.

Zeugen beobachteten an elf Tatorten zwischen 4 und 5 Uhr unter anderem in der Cecilienstraße und im Blumberger Damm zwei Autos, aus denen mit waffenähnlichen Gegenständen auf die Häuschen geschossen worden war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.