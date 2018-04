Mehrere unbekannte Täter sind am Freitagmorgen in den Tresorraum einer Bank in Berlin-Neukölln eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, überraschten die Männer kurz nach Geschäftsöffnung der Filiale in der Hermannstraße eine Bankangestellte in den Kellerräumen.

Den Ermittlern zufolge bedrohten sie die Frau und zwangen sie, den Tresor zu öffnen. Anschließend seien sie mit der Beute geflüchtet. Die Bankmitarbeiterin erlitt einen Schock und wurde in eine Klinik gebracht.

Wie hoch die Beute war und wie die Täter in die Bank gelangten, wird derzeit untersucht. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen.