In Berlin-Neukölln hat es am Donnerstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.



Die Feuerwehr konnte zehn Menschen aus dem vierstöckigen Gebäude in der Buschkrugallee im Ortsteil Britz retten - zwei von ihnen wurden wegen des starken Rauches über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. Wie die Feuerwehr dem rbb mitteilte, kamen alle zehn Personen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in umliegende Krankenhäuser. Schwerere Verletzungen solle es aber nicht geben.