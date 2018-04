Die beiden Männer, die Mitte Februar in der Berliner Hasenheide eine Ziege geschlachtet haben, müssen für mehrere Monate ins Gefängnis. Vor Gericht gaben sie an, dass sie das Tier essen wollten.

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat zwei Männer zu mehrmonatigen Haftrafen verurteilt, weil sie im Streichelzoo in der Berliner Hasenheide (Neukölln) eine Ziege getötet haben. Die beiden Angeklagten hatten die Tat gestanden. Sie müssen jetzt für neun beziehungsweise zehn Monate ins Gefängnis. Noch ist das Urteil aber nicht rechtskräftig. Die Männer wollen in Berufung gehen.

Im Februar waren die Bauhelfer in den Streichelzoo eingebrochen und hatten die Ziege getötet. Sie hätten Hunger gehabt, deshalb hätten sie Ziege Lilly die Kehle durchgeschnitten, so die rumänischen Bauhelfer in ihren Geständnissen. Einer der Männer sagte, er sei in Rumänien auf einem Bauernhof aufgewachsen und darin geübt, Tiere zu schlachten. Mit der trächtigen Angora-Ziege sollte in dem Gehege in der Hasenheide eine Zucht aufgebaut werden.