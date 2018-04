Rentner erhalten Ersatz für Seniorentreff in der Stillen Straße

Jahrelanger Streit in Berlin-Pankow beigelegt

Nach einem sechs Jahre andauernden Streit gibt es für die Senioren-Begegnungsstätte in der Stillen Straße in Berlin-Pankow jetzt eine langfristige Lösung. Nach rbb-Informationen wird dem Land Berlin vom Bund ein Ersatzgrundstück unweit des jetzigen Treffs zur Verfügung gestellt. In der Tschaikowskystraße soll ein Neubau entstehen, der von der Volkssolidarität betrieben werden soll.

Seit 2012 kämpfen die Rentnerinnen und Rentner dafür, dass ihr Treff in der Stillen Straße erhalten bleibt. Im Juni 2012 hatten sie deshalb die Seniorenfreizeitstätte vorübergehend besetzt. Anschließend hat die Volkssolidarität die Trägerschaft vom Bezirk übernommen. Danach drohte mehrmals das Aus, weil Geld für die nötige Sanierung fehlte.