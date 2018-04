rbb/Ulf Morling Audio: Radio Berlin 88,8 | 27.04.2018 | Ulf Morling | Bild: rbb/Ulf Morling

44-Jähriger soll Bekannten erschlagen haben - Kind getötet, Frau getötet - und nun in Berlin zugeschlagen?

27.04.18 | 16:02 Uhr

Seit 2009 ist Detlef G. aus Berlin-Wedding verschwunden. Und obwohl seine Leiche nie gefunden wurde, steht seit Freitag ein Mann wegen Totschlags vor dem Landgericht - und das nicht zum ersten Mal. Er hat bereits eine Frau und ein Kind getötet. Von Ulf Morling



Weil er 2009 einen Bekannten erschlagen haben soll, muss sich seit Freitag ein 44-Jähriger vor dem Landgericht Berlin verantworten. Der Angeklagte hatte bereits mit 17 ein Kind getötet und vor acht Jahren eine Bekannte. Die Staatsanwaltschaft will erreichen, dass der Mann nun dauerhaft weggeschlossen wird. David K. soll sein drittes mutmaßliches Opfer in der Suppenküche der Franziskaner im Wedding kennengelernt haben. Das spätere Opfer, der 45-jährige Detlef G., soll den Angeklagten oft mit zu sich nach Hause genommen haben. Die Ermittler sind überzeugt davon, dass K. dort den Behinderten "mit einem stumpfen Gegenstand" erschlug. Die Leiche des Opfers ist bis heute verschwunden. In der sorgfältig gereinigten Wohnung entdeckte die Spurensicherung Blutspuren und DNA, die den Angeklagten jetzt als Täter überführen, hofft die Staatsanwaltschaft.

Angeklagter schweigt

K. steht nicht auf, als die Richter am Freitag den Verhandlungssaal betreten. Auch mit seinem Verteidiger wechselt er kein Wort. Über die Brüstung der Gefangenenbox im Saal ist ein Stück der Glatze des Angeklagten zu sehen, mehr nicht. Wie auch in den beiden früheren Prozessen, bei denen es um die Tötung eines Kindes und einer Frau ging, schweigt der 44-Jährige zum Vorwurf des Totschlags. Der Betreuer des im Wedding mutmaßlich getöteten Mannes sagt über das bis heute verschwundene Opfer aus: Er habe am 1. Mai 2009 Detlef G. in dessen Wohnung in der Drontheimer Straße besuchen wollen, seinen Mandanten aber nicht angetroffen. Er habe sich gewundert, dass der Briefkasten überquoll, so der Betreuer weiter. Da sei er zur Polizei gegangen, die mit ihm wenige Tage später in die Wohnung gekommen sei. Nur ein Wäscheständer habe im Zimmer gestanden, Matratze und Zudecke G.s hätten gefehlt. Der Betreuer beschreibt den Verschollenen so: "Er war homosexuell und suchte immer die Geborgenheit in einer Partnerschaft." Der Angeklagte habe ab und zu bei Detlef G. gewohnt.

Juli 2009: Frau erstochen

Im April 2009 soll die jetzt angeklagte Tat geschehen sein. 15 Monate später tötete der angeklagte Dachdeckerhelfer und Schaustellergehilfe eine 52-jährige Frau in Düsseldorf mit 38 Messerstichen. Die geistig und körperlich leicht behinderte Elisabeth F. galt laut Kripo Düsseldorf als "sehr vorsichtig". An ihrer Wohnungstür waren keine Einbruchsspuren festgestellt worden. Wegen eines Polizeieinsatzes in der Nähe hatte David K. vom Tatort fliehen müssen und Spuren hinterlassen: Ein blutiger Fingerabdruck wurde ihm zum Verhängnis. Wenige Tage später wurde K. in Hamburg in einem Internetcafé in einer Seitenstraße der Reeperbahn von Zielfahndern verhaftet. Er wurde zu 15 Jahren Gefängnis wegen Totschlags verurteilt.

Januar 1991: Als 17-Jähriger tötet K. ein Kind

1991 hatte David K. den ersten Menschen getötet: ein siebenjähriges Mädchen. Der damals als Intensivtäter geführte Angeklagte hatte das Kind in einer Hochhaussiedlung in Heinsberg bei Aachen in den Keller gezwungen, dort vergewaltigt und getötet. Sieben Jahre Jugendstrafe musste K. vollständig verbüßen. Nach seiner Entlassung hatte der Angeklagte unter anderem in Hamburg gelebt. Im August 2000 war dort in einem Kanal die Leiche einer 37-Jährigen mit Stichwunden und Würgemalen entdeckt worden. Im Umfeld des Opfers wurden auch DNA-Spuren von David K. gesichert. Die jahrelangen Ermittlungen gegen K. mussten aber schließlich wegen mangelnden Tatverdachts eingestellt werden.

"Hochgefährlicher Einzelgänger"

Derzeit sitzt David K. noch die 15-Jährige Strafe wegen der Tötung seiner Düsseldorfer Bekannten ab. Im damaligen Prozess war seine Verurteilung zu einer anschließenden Sicherungsverwahrung nicht möglich, obwohl ein Gutachter warnte, dass K. "ein hochgefährlicher Einzelgänger" sei. Der Psychiater führte damals aus, dass K. eine "schizoide und dissoziale Persönlichkeit" habe. Der Angeklagte zähle "zu der sehr kleinen Gruppe von Tätern", die auch nach Haftverbüßung mit einem Tötungsdelikt rückfällig werden könnten. Das Düsseldorfer Landgericht hatte im Januar 2011 neben der Haftstrafe keine Sicherungsverwahrung verhängen dürfen, weil die letzte Tat des Angeklagten über fünf Jahre zurücklag. So konnte nach damaliger Rechtslage unter anderem nicht berücksichtigt werden, dass K. 1991 ein Kind vergewaltigt hatte und tötete, sowie 2001 einer 14-jährigen Prostituierten in Hamburg Heroin spritzte und deshalb wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden war.

Kommt K. in Sicherungsverwahrung?

Sollte sich in dem Indizienprozess vor dem Berliner Landgericht erweisen, dass K. seinen Weddinger Bekannten tötete, müssten die Berliner Richter eine Gesamtstrafe bilden. Die Höchststrafe für Totschlag sind 15 Jahre Gefängnis, zu denen K. aber bereits im 2011 in Düsseldorf verurteilt wurde. Im jetzigen Prozess geht es nur darum, ob der 44-Jährige wegen der bisherigen Gefährlichkeitsprognose nach seiner Haftverbüßung in Sicherungsverwahrung kommt. Das ist möglich, wenn nach § 66 (1) Strafgesetzbuch "die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Taten ergibt, dass er infolge eines Hanges zu erheblichen Straftaten (…) zum Zeitpunkt der Verurteilung für die Allgemeinheit gefährlich ist". Sechs Verhandlungstage sind für den Prozess bis Ende Juni geplant.