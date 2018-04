Die Berliner Polizei hat nach zwei mutmaßlichen Autorennen die Wagen und Führerscheine von drei Männern beschlagnahmt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verfolgte eine Streife am Samstag in der Schöneberger Dudenstraße zwei Autos, die deutlich zu schnell unterwegs waren. "Unser Funkwagen fuhr mit bis zu 90 Stundenkilometern hinterher", so die Polizei. Die Autos konnten schließlich an der Julius-Leber-Brücke gestoppt werden, die Führerscheine der beiden 27 und 29 Jahre alten Fahrer wurden eingezogen und ihre Wagen beschlagnahmt.