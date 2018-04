rbb Video: Kontraste | 04.04.2018 | Bild: rbb

Exklusiv-Recherche | Ätzende Alternativmedizin - Quacksalber preisen Wundermittel an - Behörden sehen zu

Glaubt man seinen Erfindern, dann ist "Miracle Mineral Supplement" ein Wundermittel gegen schwere Krankheiten. Tatsächlich ist es eine ätzende Chemikalie. Den Behörden sind die gefährlichen Heilversprechen bekannt. Doch die Quacksalber machen weiter - zuletzt in Berlin. Eine Recherche von Kontraste und Stern

Am Maritim-Hotel an der Berliner Friedrichstraße spiegelt sich ein Touristenbus in der gläsernen Fassade, Geschäftsleute eilen mit ihren Rollkoffern durch die Lobby. Eine geschwungene Treppe führt hoch in die Konferenz-Etage, wo sonst Fachkongresse abgehalten werden. Doch heute soll hier der Geist der Gesundheit wehen. Knapp 400 Besucher pilgern Anfang März zur Messe "Spirit of Health". Die Wochenendkarte ist für stolze 159 Euro zu haben.

Der Weg zur Heilung ist einfacher als gedacht, glaubt man den Aussagen der Redner an diesem Tag. Und dabei gehe es doch um nicht weniger als um "eine der größten Entdeckungen der Menschheit in den letzten 100 Jahren": Chlordioxid als angebliches Wundermittel, das in verschiedensten Formen daherkommen kann. Entweder man rührt es als MMS-Tropfen aus zwei verschiedenen Chemikalien an, oder man greift zu der gelblichen Fertig-Lösung, die aus einem neu entwickelten Generator sprudelt. Dieser wird im Hotel zur Schau gestellt, Besucher können Pröbchen der heftig ausgasenden Substanz gleich mitnehmen.

Wogegen die Substanz helfen soll, das verraten die Referenten auf der Bühne. Als Star gefeiert wird Andreas Kalcker, der in der Szene für die Behandlung autistischer Kinder bekannt ist. Aber er habe noch viel mehr "dokumentierte Berichte" und "knallharte Daten" über Chlordioxid. In atemberaubendem Tempo klickt er durch seine Präsentation: "Magenkrebs ... ist auch geheilt", "Darmkrebs ... mittlerweile im normalen Bereich", "Leberzirrhose ist nicht heilbar? Von wegen!" Die Liste der vermeintlichen Erfolgsberichte ist lang – und "Mitmachen ist erlaubt", ermutigt Kalcker. Ein Spiel mit der Hoffnung Schwerkranker.

Doch die heilende Wirkung von Chlordioxid ist durch keine einzige Studie nachgewiesen. Darauf weist der renommierte Pharmakologe Prof. Bernd Mühlbauer hin. Kalckers Ratschläge seien "lebensgefährlich, wenn Patienten dafür auf wirksame Therapien verzichten oder sie sogar absetzen". Auch Verbraucherschützer und Behörden warnen vor MMS und Chlordioxid, so zum Beispiel das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: "Chlordioxid wird als Bleichmittel von Papier und zur Desinfektion von Trinkwasser eingesetzt und verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden."

Irreführende Werbung ist strafbar

Irreführende Werbung für Arzneimittel ist gesetzlich verboten – das gilt auch für Mittel wie MMS, die gar nicht zugelassen sind. Zuständig für die Überwachung ist in Berlin das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso), das eigens drei Kontrolleure zum "Spirit of Health" geschickt hat. Sie lauschen dem Vortrag von Kalcker, der zahllose Grafiken und emotionale Einzelfall-Berichte auffährt. Diese "erschienen fragwürdig" und seien "nicht überprüfbar", wie das Amt später mitteilt. Aber dennoch sahen sie keine strafbaren, irreführenden Werbeversprechen.

Auch sei auf "unsachgemäße Verwendung und damit verbundene gesundheitliche Schädigungen hingewiesen" worden. Damit geht das Amt einer Strategie der führenden MMS-Vertreter auf den Leim, erhebliche Nebenwirkungen auf Anwendungsfehler durch die Patienten zu schieben. Das bekam auch eine Besucherin zu spüren, die von dramatischen Erfahrungen berichtete. "Mein Sohn war auf der Intensivstation. Er hatte eine Entzündung und sich selbst therapiert mit MMS. Er wäre fast über den Jordan gegangen", berichtet die Frau. Als sie das den Chlordioxid-Verfechtern auf dem Kongress mitteilen will, wird sie abgewimmelt. "Da hören die nicht gerne so kritische Stimmen", sagt sie. "Mit dem MMS bin ich erstmal durch."

"Ich fordere von den Behörden, dass sie eingreifen", so Andrew Ullmann, FDP-Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestages. "Warnungen alleine auszusprechen reicht nicht aus. Wir müssen Schaden von den Menschen abwenden." Aus diesem Grunde schlägt er vor, eine bundesweit zuständige, zentrale Behörde einzurichten, die Verbrauchertäuschungen wie auf dem MMS-Kongress durchschaut und hart dagegen durchgreift. So sieht es auch Prof. Jutta Hübner, Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. "Gerade gegenüber unseren Patienten mit Krebserkrankung haben wir eine besondere Verantwortung. Sie sind in einer besonders schwachen Situation. Also hier glaube ich müssen Behörden wirklich ihren Aufgaben nachkommen."

Das zögerliche Vorgehen der lokalen Aufsichtsämter wiegt MMS-Größen wie Andreas Kalcker bis heute in Sicherheit. Vor den Augen der Behördenvertreter macht er Werbung für seinen nächsten Workshop in Frankfurt am Main. Für die Berliner kein Problem: Für Hessen ist das Lageso ja ohnehin nicht zuständig.

