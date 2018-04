Dichter Qualm stieg aus den Fenstern eines mehrstöckigen Gebäudes in Zehlendorf; am Nachmittag war in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Eine Frau kam dabei ums Leben, ein Mann wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Beim Brand in einem Wohnhaus in Berlin-Zehlendorf ist am Ostersonntag eine Frau ums Leben gekommen. Am frühen Abend soll noch versucht worden sein, sie zu reanimieren, berichtete ein Feuerwehrsprecher, allerdings erfolglos. Woran die Frau starb, war zunächst unklar. Ein Mann wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Menschen konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden.



Der Brand war am Nachmittag aus noch ungeklärten Gründen im zweiten Obergeschoss des mehrstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Auf Bildern der Einsatzkräfte war zu sehen, wie dichter Qualm aus dem Fenster stieg. "Das Feuer ist größtenteils unter Kontrolle", sagte der Sprecher am frühen Abend und verwies auf Nachlöscharbeiten. 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. 20 Bewohner wurden in einem Bus betreut.