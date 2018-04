Bange Minuten mussten 120 Fluggäste von Germania überstehen, die am Sonntagmorgen auf dem Weg nach Gran Canaria waren. Kurz nach dem Start stellte der Pilot fest, dass eines der beiden Triebwerke defekt war.

Die Fluggesellschaft Germania hat bestätigt, dass es am Sonntag auf dem Flug ST4926 von Berlin-Tegel nach Gran Canaria zu einem Zwischenfall gekommen ist. Wie die Airline am Sonntag per Pressemitteilung erklärte, kam es aus bisher unbekannter Ursache zu Problemen mit einem Triebwerk, weshalb der Kapitän das defekte Triebwerk abschaltete und zum Flughafen Tegel zurückkehrte.

Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet. Dem Bericht zufolge hat die Bundesstelle für Flugunfall-Untersuchungen Ermittlungen aufgenommen.