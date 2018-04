Verwahrlostes Haus in Berlin-Wedding wird geräumt

120 Polizisten sind zur Stunde in Berlin-Wedding im Einsatz, um ein Haus in der Kameruner Straße zu räumen. Das Gebäude verfällt seit Jahren, inzwischen gibt es für die Bewohner sogar kein fließendes Wasser mehr.

Rund eine Stunde nach Erteilung des Räumungsbefehls hieß es, im Haus seien 42 Menschen angetroffen worden. Überwiegend soll es sich um Erwachsene handeln. Ihre Personalien sollten geprüft werden. Einsatzkräfte betraten das Haus aus hygienischen Gründen in weißen Schutzanzügen.

Das Bezirksamt Berlin-Mitte lässt zur Stunde ein Haus in der Kameruner Straße/Ecke Lüderitzstraße räumen. 120 Beamte seien in Amtshilfe für das Bezirksamtes im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher rbb|24.

Leerstehende Häuser in Berlin

Das Haus war immer wieder in die Schlagzeilen geraten, weil die Bewohner nach Ansicht des Bezirksamtes in prekären Verhältnissen leben. Müll stapelte sich im Hof, Rattenbefall wurde gemeldet. In vielen Wohnungen leben nach rbb-Informationen Menschen aus osteuropäischen Ländern, vor allem aus Bulgarien, teils ohne offizielle Mietverträge.

Das Haus rottet seit mehreren Jahren vor sich hin. Der Vermieter - nach rbb-Informationen ein 70-jähriger früherer Chefarzt einer Klinik für Nuklearmedizin- hatte immer wieder eine Komplettsanierung versprochen, aber nicht eingehalten. Den Behörden fehlt bei derartigen Problemimmobilien die Handhabe.