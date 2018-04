dpa/Paul Zinken | Bild: dpa

Berliner Haftanstalten - Sechs Gefängnismitarbeiter wegen Schmuggels entlassen

30.04.18 | 15:29 Uhr

Hunderte Stellen sind an Berliner Haftanstalten unbesetzt. Einige konnten nun gefüllt werden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass in den vergangenen Jahren immer wieder Gefängnismitarbeiter selbst durch kriminelles Verhalten aufgefallen sind.



20 neue Mitarbeiter treten am 1. Mai ihren Dienst in den Berliner Gefängnissen an. Die sieben Frauen und 13 Männer beginnen in den Haftanstalten Tegel, Moabit, Plötzensee, der Justizvollzugsanstalt für Frauen und der Jugendstrafanstalt ihre Beamtenlaufbahn, wie die Senatsverwaltung für Justiz am Montag mitteilte. Die neuen Mitarbeiter würden in den Vollzugsanstalten "dringend erwartet", erklärte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). "So reduzieren wir Schritt für Schritt die Personalnot in den Berliner Gefängnissen, die über Jahre aufgebaut wurde." Nach Angaben der Senatsverwaltung sind derzeit knapp 200 Stellen im Berliner Justizvollzug unbesetzt. 265 Menschen befinden sich derzeit in Ausbildung. Diese dauert zwei Jahre und schließt mit einer Laufbahnprüfung ab.



Anfrage der CDU legt Zahlen über kriminelle Vollzugsbeamte offen

Parallel dazu wurde bekannt, dass es in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle gab, in denen Mitarbeiter an Berliner Gefängnissen selbst durch kriminelles Verhalten auffielen. Sechs Mitarbeiter sind seit Anfang 2010 entlassen worden, weil sie verbotene Mobiltelefone und Genussmittel für Gefangene in ihre Gefängnisse schmuggelten. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Antwort der Justizverwaltung auf eine Anfrage der CDU hervorgeht, wurde gegen alle betroffenen Mitarbeiter strafrechtlich ermittelt. Nur ein Strafverfahren aus dem Jahr 2017 laufe noch, alle anderen seien abgeschlossen.

Anfrage erfolgte nach Medienberichten

Nach Angaben der Senatsverwaltung hatten sich fünf Vorfälle in der Haftanstalt Moabit abgespielt, einer in der Jugendstrafanstalt. In Moabit und der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel flogen außerdem jeweils zwei externe Mitarbeiter dabei auf, wie sie Drogen und Handys in die Gefängnisse schmuggelten. Auch die JVA Heidering erteilte demnach im Jahr 2017 einem externen Mitarbeiter unbefristetes Hausverbot, nachdem dieser verbotene Gegenstände ins Gefängnis geschmuggelt hatte. Der parlamentarischen Anfrage der CDU waren Medienberichte vorangegangen, wonach Mitarbeiter Berliner Strafanstalten gegen Geld Drogen in die Gefängnisse schmuggelten.



