Bild: dpa/Patrick Pleul

Neonikotinoide auch in Brandenburg ein Problem - EU-Staaten verbieten bienenschädliche Gifte

27.04.18 | 11:49 Uhr

Seit Jahren gehen die Bienenbestände in Deutschland zurück. Dafür sind auch Insektengifte verantwortlich. Imker in Brandenburg klagen schon: Es gibt in diesem Jahr zu viele Blüten - für zu wenige Bienen. Nun wurden EU-weit drei Gifte verboten.

Die EU-Staaten haben am Freitag einem Freilandverbot für einige bienenschädliche Insektengifte zugestimmt. In dem zuständigen EU-Ausschuss in Brüssel sprach sich eine qualifizierte Mehrheit für den Vorschlag der Kommission aus, den Einsatz von sogenannten Neonikotinoiden auf Äckern zu verbieten und auf Gewächshäuser zu beschränken. Die Insektizide können Untersuchungen zufolge etwa das Lernvermögen und die Orientierungsfähigkeit von Wild- und Honigbienen beeinträchtigen, sie lähmen oder töten.



Neonikotinoide sind auch in Brandenburg ein Problem

"Diese Stoffe müssen verschwinden. Sonst bekommen wir noch größere Probleme", hatte der Vorsitzende des Berliner Imkerverbands, Benedikt Polaczek, mit Blick auf die Neonikotinoide gefordert. Weil es in Berlin kaum Landwirtschaft gebe, seien die Gifte in der Hauptstadt zwar nicht das größte Problem für Bienen, so Polaczek. "Aber es geht uns alle an", sagte der Imkermeister am Donnerstag. Neonikotinoide wurden im vergangenen Jahr auch in mehreren hundert Kilo Honig von Brandenburger Imkern gefunden, von Neuzelle bis Kyritz. Der Honig lagerte sogar schon bei einem Großhändler, konnte aber noch rechtzeitig zurück geordert werden.

Forscher melden Insektensterben

In Deutschland, aber auch in anderen Ländern, beklagen Forscher und Imker seit Jahren ein Insektensterben. Von den rund 560 Bienenarten, die es in Deutschland einmal gab, ist inzwischen die Hälfte bedroht oder bereits ausgestorben. Neben Krankheiten und mangelndem Futterangebot durch Monokulturen in der Landwirtschaft gelten verschiedene Gifte als Ursache. Als "systemrelevant" hatte CDU-Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner Bienen kürzlich bezeichnet: Ohne Bienen bricht irgendwann der ökologische Kreislauf zusammen - was am Ende auch die Wirtschaft trifft. Mehr als drei Viertel der hierzulande angebauten Obst und Gemüsesorten sind auf die Arbeit von Bienen oder Hummeln angewiesen, die ihre Blüten bestäuben.



"Die Bienen Brandenburgs sind überfordert"

In Brandenburg deutet sich bereits jetzt an, welche Folgen ein Bienenschwund in der Zukunft haben kann. Im vergangenen Winter starb jedes fünfte Brandenburger Bienenvolk. Das ist zwar weniger als im Vorjahr, als 40 Prozent der Bienenvölker nicht überlebten, es starben aber immer noch doppelt so viele Bienen wie in einem durchschnittlichen Jahr. Wegen des langen Winters haben die Bienen, die gerade durch die Mark schwirren, zudem einen "Entwicklungsstand von März", wie Holger Ackermann, Sprecher des Landesverbandes der Brandenburgischen Imker, im rbb erläuterte. In einem Bienenstock von Ackermann leben zur Zeit 20.000 Bienen, erst in wenigen Wochen wird das Volk mit 60.000 Tieren ausgewachsen sein – für viele Obstbäume allerdings zu spät.

Denn die warmen Tage haben fast gleichzeitig und flächendeckend in Brandenburg alle Blüten aufbrechen lassen. Auch die Rapsfelder sind schon gelb. Nun kommen die wenigen Bienen mit dem Bestäuben nicht hinterher. "Die Bienen Brandenburgs sind mit dem Angebot an Blüten in der Natur aktuell überfordert", fasst Ackermann die Situation zusammen. Welche Folgen das für die Obst- und Gemüseernte hat, wird sich erst in einigen Wochen zeigen.

Sendung: Inforadio, 26.04.2018, 18:30 Uhr