Besonders heftig wird es in diesem Jahr auch, weil sich durch die kalten Wochen im Februar und März die Blüte verzögert hat. Nun aber sei mit einer kleinen Explosion zu rechnen. Denn alle Birken würden gleichzeitig loslegen, egal ob an sonnigen oder schattigen Standorte, prognostizierte Dümmel schon Anfang April.

Für Allergiker in Berlin und Brandenburg ist das problematisch, weil die anspruchslose Birke überall auf den kargen Böden der Region präsent ist. Aber selbst, wenn sie nicht in Sichtweite ist, können ihre Pollen für Probleme sorgen, denn sie fliegen bis zu 300 Kilometer weit. Birken können zudem pro Kubikmeter Luft tausende Pollen freisetzen. In der Regel seien es auf diesem kleinen Raum 3.000 bis 5.000 Pollen, so Thomas Dümmel, Meteorologe der Freien Universität Berlin. Sehr schlecht für Allergiker sei trockenes und windiges Wetter. Dann fliegen Pollen besonders gut. Die Birke blüht rund 20 bis 25 Tage lang.

Auf dem Land ist die Pollenbelastung in den frühen Morgenstunden am stärksten, in der Stadt hingegen wird das Maximum erst abends erreicht. Empfohlen wird daher, das Schlafzimmer nachts zu lüften und die Fenster am frühen Morgen zu schließen und auch tagsüber geschlossen zu halten. Hilfreich sind auch Pollenschutzgitter am Fenster und ein Lüftungsfilter im Auto.

Auf natürliche Weise kann Allergikern nur viel Regen helfen, der die Pollen zu Boden drückt. Experten empfehlen, die Kleidung beim Betreten der Wohnung zu wechseln. Auch ist es ratsam, vor dem Schlafengehen die Haare mit Wasser auszuspülen. Nasenduschen spülen Pollen ebenfalls aus. Sport im Freien sollte bei starkem Pollenflug vermieden werden.