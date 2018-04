Gaspedal mit Bremse verwechselt: Bei einem völlig missglückten Parkmanöver ist ein betrunkener Rentner in Berlin-Moabit mit seinem Auto in den Vorgarten eines Restaurants gerauscht.

"Zwei 72 und 74 Jahre alte Gäste kamen mit gebrochenen Knochen ins Krankenhaus", sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. Der 74-Jährige, der am Steuer des Wagens saß, wollte am Sonntagabend auf der Wiclefstraße in eine Parklücke fahren. "Dabei verwechselte er Gas und Bremse und fuhr über den Gehweg in den kleinen Vorgarten", sagte die Sprecherin. Die Polizei nahm den betrunkenen Mann mit.