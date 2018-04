Betrunkener greift Fahrgäste in Berliner S-Bahn an

Ein betrunkener und unter Drogen stehender 33-Jähriger hat in der Berliner S-Bahn zuerst wahllos um sich geschlagen und anschließend zwei Männer angegriffen.

Der Mann aus Berlin-Spandau stieg am Mittwochabend gegen 22 Uhr am Bahnhof Adlershof in eine S-Bahn der Linie S46. Auf Höhe des S-Bahnhofs Schöneweide habe der Angreifer ohne ersichtlichen Grund auf den Kopf eines 36-Jährigen eingetreten, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Selbst als das Opfer am Boden lag, soll der Mann nicht von ihm abgelassen haben. Der Fahrgast wurde dabei leicht verletzt.