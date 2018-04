Die Berliner Justizverwaltung hat bislang nicht genügend geeignete Bewerber für die Arbeit in ihren Gefängnissen finden können. Es hätten sich zwar mehr als 320 Interessenten gemeldet, sagte ein Justizsprecher. Es gebe darunter jedoch zu wenige, die den Anforderungen entsprächen. Deshalb sei die Bewerbungsfrist aufgehoben worden, so der Sprecher.

Nach den Fluchten von Gefangenen aus den Anstalten Plötzensee und Tegel war neben Sicherheitsmängeln auch über fehlendes oder überfordertes Personal in den Haftanstalten diskutiert worden.

Zudem wird die Personalsituation immer knapper. Bis Ende 2019 scheiden laut Justizverwaltung altersbedingt 614 Bedienstete aus. Allein in diesem Jahr verabschieden sich demnach knapp 329 Mitarbeiter aus dem Vollzugsdienst. Mitte Januar waren von rund 2.840 Stellen in den Gefängnissen einschließlich der Jugendarrestanstalt knapp 310 nicht besetzt. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hatte angekündigt, dass in diesem Jahr mehr als 100 neu ausgebildete Bedienstete eingestellt werden sollen, 2019 sollen dann rund 150 weitere hinzukommen.