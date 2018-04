Am Hauptbahnhof halten am Freitag ab 10 Uhr keine Züge mehr, manche Züge fahren ohne Halt durch den Hauptbahnhof. Ab 11:30 Uhr soll der Zugverkehr dort dann komplett eingestellt werden.



Für den Regionalverkehr gilt laut Bahn:

RE 1 wird zwischen Erkner und Wannsee umgeleitet mit zusätzlichen Halten in Lichtenberg und Gesundbrunnen.



RE 2 wird zwischen Spandau und Königs Wusterhausen umgeleitet mit zusätzlichen Halten in Lichtenberg, Gesundbrunnen und Jungfernheide. Bei den Regionalbahnen RE 1 und RE 2 entfallen jeweils die Halte auf der Stadtbahn (zwischen Ostbahnhof und Charlottenburg).



RE 3 wird zwischen Bernau und Ludwigsfelde umgeleitet mit zusätzlichen Halten in Lichtenberg und Ostkreuz. Von Gesundbrunnen bis einschließlich Lichterfelde (Ost) wird nicht gehalten.



RE 4 verkehrt zwischen Südkreuz und Jüterbog bzw. zwischen Rathenow und Spandau. Kein Halt an den Stationen Jungfernheide, Hauptbahnhof und Potsdamer Platz.



RE 5 wird zwischen Gesundbrunnen und Blankenfelde umgeleitet mit zusätzlichem Halt in Lichtenberg. Es entfallen die Halte Hauptbahnhof bis einschließlich Lichterfelde (Ost).



RE 7 verkehrt zwischen Dessau/Bad Belzig und Wannsee bzw. Schönefeld Flughafen und Wünsdorf-Waldstadt. Es entfallen die Halte Charlottenburg bis einschließlich Ostkreuz.



RB 10 wird ab Spandau umgeleitet und endet in Zoologischer Garten mit zusätzlichem Halt in Charlottenburg.



RB 14 endet in Zoologischer Garten. Warnemünde-Express startet und endet in Lichtenberg. IRE Hamburg–Berlin endet in Spandau.





Der Warnemünde-Express beginnt und endet in Berlin-Lichtenberg.



Der IRE Hamburg–Berlin endet in Berlin-Spandau.



Für den Fernverkehr gilt während der Entschärfung:



ICE- und IC-Züge Richtung Hannover, Braunschweig und Hamburg halten in Berlin-Spandau und Berlin-Gesundbrunnen. Die Halte in Berlin Hbf und Berlin Ostbahnhof entfallen.



ICE-Züge Richtung Halle/Saale, Erfurt und Leipzig und die EuroCity-Züge Richtung Dresden/Prag halten in Berlin-Gesundbrunnen. Der Halt Berlin-Südkreuz entfällt.



Die IC-Züge Richtung Stralsund halten in Berlin-Gesundbrunnen. Die Halte in Berlin Hbf und Berlin.Südkreuz entfallen.



Die Eurocity-Züge Berlin–Warschau werden aktuell baubedingt durch Busse ersetzt. Für die Dauer der Sperrung gilt folgende Regelung:

- Bus 50041 und 50043 fahren planmäßig ab Hauptbahnhof.

- Bus 50045 fährt ab Ostbahnhof um 11.35 Uhr, Halt Berlin Hbf entfällt

- Bus 50055 fährt ab Ostbahnhof um 13.35 Uhr, Halt Berlin Hbf entfällt

- Bus 50047 fährt planmäßig ab Hauptbahnhof.

- Ankommende Busse 50046 und 50054 fahren abweichend nach Berlin Ostbahnhof.



Wer seine bereits gebuchte Reise mit Abfahrt in Berlin am Freitag zwischen 10 und 15 Uhr nicht antreten kann oder will, kann die Tickets schon am Donnerstag nutzen, gebührenfrei zurückgeben oder bis Samstag, 28. April flexibel nutzen. Mehr Infos unter bahn.de.



Aktuelle Informationen zum Bahnverkehr: bahn.de/aktuell (laufend aktualisiert) oder über (0331) 235-6881 (Fragen zum Regionalverkehr)