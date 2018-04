Bombenentschärfung in Berlin

Auch der Bundesnachrichtendienst liegt im Sperrkreis rund um die Bombe, die am Freitag in Berlin entschärft werden soll. Doch darf die Polizei da überhaupt rein, um die Evakuierung sicherzustellen?

800 Meter - näher darf am Freitag niemand ran an die britische 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Abgesehen natürlich von den Experten, die den Halbtonner in der Berliner Heidestraße entschärfen. Alle anderen müssen sich morgens um neun Uhr aus dem Sperrkreis entfernen.

Das gilt für die Anwohner genauso wie für Reisende, die eigentlich am Hauptbahnhof in einen Zug steigen wollten. Es gilt für Richter, die eigentlich am Sozialgericht ein Urteil fällen sollten, genauso wie Schwimmer, die ihre Bahnen im Stadtbad Tiergarten ziehen wollten.