Im ehemaligen Schlachthof in Berlin-Prenzlauer Berg ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte, wurde niemand verletzt. Sie sei mit rund 80 Einsatzkräften auf dem Gelände an der Hermann-Blanckenstein-Straße im Einsatz. Die Polizei sperrte das Areal nahe der S-Bahn-Station Landsberger Allee weiträumig ab.

Der Brand brach in einer leerstehenden alten Halle aus. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Eine hohe Rauchsäule war weit über dem Brandort zu sehen. Die Anwohner wurden aufgefordert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die bisher gemessenen Schadstoffwerte sind der Feuerwehr zufolge aber unbedenklich.