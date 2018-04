Ein rabiater Landwirt verbreitet in Potsdam-Mittelmark Angst und Schrecken. So gab es in der Vergangenheit gegen ihn Anzeigen wegen Körperverletzung. Nun stand er erneut vor Gericht. Er soll Spaziergänger mit einem Hammer attackiert und anschließend mit seinem Traktor gejagt haben.