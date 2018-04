Auf einem Campingplatz in Berlin-Siemensstadt ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Ein Mensch habe dabei schwere Brand- und Rauchgasvergiftungen erlitten, berichtete ein Sprecher der Berliner Feuerwehr.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Vier Gartenlauben waren in Brand geraten. Die Hintergründe waren am Abend noch unklar. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr schwierig, weil Propangasflaschen in dem Gebäude gelagert waren. Gegen 21 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand eigenen Angaben zufolge unter Kontrolle.