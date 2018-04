Am 5. April vor sechs Jahren wurde Burak Bektaş in Berlin-Neukölln erschossen. Von dem Täter fehlt bis heute jede Spur. Sitzt der vielleicht wegen eines anderen Mordes im Gefängnis? Buraks Mutter zumindest glaubt, dass es so sein könnte. Von Philip Meinhold

In der Nacht zum 5. April 2012 steht der 22-jährige Burak zusammen mit vier Freunden vor einem Mietshaus in der Rudower Straße, als plötzlich ein Unbekannter auftaucht und auf sie schießt. Zwei der jungen Männer werden schwer verletzt, Burak stirbt. Das alles geschieht so überraschend, dass die Angaben der jungen Männer nicht mal für ein Phantombild reichen. Die Spurenlage ist dünn, ein Motiv im persönlichen Bereich schließt die Polizei sehr bald aus – schon allein aufgrund der Zufälligkeit des Abends. "Niemand konnte wissen, dass die jungen Männer dort stehen", erklärt Polizeihauptkommissar Alexander Hübner. Er leitet seit sechs Jahren die Ermittlungen in diesem Fall.

Doch es gibt noch einen anderen Verdacht: Dreieinhalb Jahre nach der Tat geschieht ein weiterer Mord, der Ähnlichkeiten mit dem an Burak hat. In den frühen Morgenstunden des 20. September 2015 wird der Brite Luke Holland vor einer Bar in der Neuköllner Ringbahnstraße erschossen. Wieder wird ein junger Mann auf offener Straße getötet, wieder in Neukölln. Wieder kennen sich Täter und Opfer nicht. Und wieder ist das Opfer eine Person, die der Täter als fremd wahrnehmen könnte. Auch der Ablauf ähnelt sich: Aus nächster Nähe eröffnet der Schütze das Feuer, ohne vorherigen Streit oder Auseinandersetzung.



"Er hat die Schutz- und Ahnungslosigkeit der Opfer total ausgenutzt", sagt die Kriminalpsychologin Birgitta Sticher, die an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Polizisten ausbildet. Sticher hat die Fälle für den rbb miteinander verglichen. Nach den Schüssen habe der Schütze in beiden Fällen noch am Tatort verweilt, um das Geschehen zu beobachten.

Im Fall von Luke Holland wird der Täter am Abend nach der Tat festgenommen: der 62-jährige Rolf Z., ein arbeitsloser Betonbauer, der ganz in der Nähe wohnt. Die Polizei findet bei ihm verschiedene Waffen und Nazi-Devotionalien, etwa eine Hitler-Büste. Ein Gericht verurteilt ihn im Sommer 2016 wegen des Mordes an Luke Holland zu elf Jahren und sieben Monaten Haft.



"Das kann nicht alles Zufall sein", sagt Melek Bektaş, Buraks Mutter. Sie sei sich zu 95 Prozent "sicher", dass der Mörder des Briten Luke Holland auch ihren Sohn erschossen habe: "Er kennt die Umgebung hier, er mag keine Ausländer. Er kann auch mit der Waffe umgehen. Er ist so ein Typ."