Bei der Suche nach dem DHL-Erpresser wertet die Brandenburger Polizei derzeit mehr als 650 Hinweise aus. Das hat der Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam, Torsten Herbst, am Mittwoch dem rbb mitgeteilt. Ein Teil der Hinweise stamme aus der Auswertung von Spuren durch die Ermittler.



Wie Herbst bekräftigte, geht die Polizei davon aus, dass der oder die DHL-Erpresser höchstwahrscheinlich auch für das Sprengstoffpäckchen verantwortlich sind, das am Gründonnerstag in der Berliner Handwerkskammer entdeckt wurde. Diese Vermutung habe man auf Brandenburger Seite schon vergangene Woche gehabt, so Herbst.



In den vergangenen Monaten wurden bereits Sprengsätze an Adressen in Potsdam, Frankfurt (Oder) und Berlin-Steglitz geschickt. Die Brandenburger Polizei hat inzwischen ein Informationsblatt zur Identifizierung von verdächtigen Paketen (pdf) veröffentlicht.