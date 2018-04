Wie baut man einen alten Imbisswagen in einen hipstertauglichen Foodtruck um - und was macht der Rauch von Kirschbaumholz mit einem Nachtisch? Völlig neue Einsichten für Anni Dunkelmann auf ihrem Roadtrip durch die Küchen in Berlin und Brandenburg.

Moderatorin und Reporterin Anni Dunkelmann ist eines der bekanntesten Gesichter im rbb Fernsehen. Für die Abendschau entdeckt sie jeden Samstag die schrägsten und schönsten Orte Berlins in "Annis Entdeckungen". Sie reist aber auch gerne in längeren Reportagen, zum Beispiel "Mit der U-Bahn um die Welt".

Ehrlich gesagt: alles Mögliche! Ich esse wirklich gern, und je nach Stimmung muss es manchmal ein Burger sein und genauso auch Sushi, Curry, Nudeln, der Gemüsedöner in meiner Straße oder eine Gemüsepfanne aus meiner Küche. Ich wohne glücklicherweise in Kreuzberg im Essensparadies und habe alles Mögliche Leckere vor der Haustür - koche aber auch gern, wenn ich Zeit habe. Und für tollen Kuchen bin ich übrigens auch immer zu haben! Da fällt mir ja gleich ein Thema für die nächste Folge ein.

Wenn Du gerade keinen Film über Kochen und Essen drehst: Was isst Du selbst am liebsten?

Dieser Konkurrenzdruck und diese Performance, die man hinlegen muss, das war interessant zu lernen. Was ich auch gelernt habe war, wie viel Aufmerksamkeit so ein Foodtruck im Straßenverkehr erregt - und was für einen Flirtfaktor der hat.

Hmmm, so viel! Zum Beispiel, dass sich der Rauch von angebranntem Kirschbaumholz auf das Geschmackserlebnis auswirkt und einen Nachtisch nochmal so richtig nach vorne bringen kann. Oder, dass der Streetfoodmarkt ganz schön hart sein kann: Du brauchst erstmal 'ne coole Essensidee, dann einen megasexy Truck, und wenn Du das alles hast, geht die Arbeit erst richtig los! Da braucht man Marktschreierqualitäten und muss regelrecht zum Entertainer werden - sonst kommen die Leute nämlich nicht zu Dir sondern gehen zum nächsten flotten Wagen. Und davon gibt es ja mittlerweile immer mehr.

Du hast Dich ja jetzt ausgiebig mit regionaler Küche in Berlin und mit regionalen Zutaten beschäftigt. Hat sich für Dich dadurch etwas verändert?

Das war mit am spannendsten! Sich regional zu ernähren heißt ja, nur das, was jetzt gerade in Deiner Umgebung wächst zu nutzen. Und auch weil das - gerade so kurz nach dem Winter - manchmal echt nicht viel hergibt.

Was die Verwertung von Tieren angeht: Es kann manchmal auch sinnvoll sein, Innereien zu verarbeiten - eben alles, was ein Tier so hergibt. Niere, Lunge, Magen. Ich hab ein Kuheuter paniert und Berliner Schnitzel daraus gemacht. Das war zwar lecker, aber ich habe die besten Freundinnen der Kuh des Euters auf der Wiese in Brandenburg kennengelernt, und je näher ich den Tieren kam, desto weniger wollte ich ihr Fleisch essen. Ich glaube, ich würde zum Vegetarier, wenn ich ausschließlich regional essen würde. Ich war zum Beispiel im Sauenhain Potsdam, von denen ich tags zuvor ein Schweinchen gegessen habe. Das hätte umgekehrt nicht funktioniert.

Insgesamt gehe ich jetzt nochmal bewusster einkaufen, weil ich durch die Drehs jetzt noch mehr auf dem Schirm habe, was absolut nicht von hier sein kann und teilweise erschreckend lange Wege hinter sich hat.