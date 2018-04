Bei dem Versuch, in ein Gebäude auf dem Anwesen des Rappers Bushido in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) einzudringen, hat sich ein Mann offenbar schwer verletzt. Die Polizei nahm am Mittwochnachmittag einen stark blutenden circa 20-Jährigen fest, der zu Fuß in Richtung Berlin flüchten wollte. Er widersetzte sich der Festnahme und konnte nur unter dem Einsatz von Pfefferspray fixiert werden, wie die Polizeidirektion West am Donnerstag mitteilte.