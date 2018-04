Gold für den "besten Zugchef ever!"

Bahnreisende und Bahnmitarbeiter stehen nicht immer in der herzlichsten Beziehung zueinander. Ganz anders sieht das aus, wenn ein Zugführer kleine Heldentaten vollbringt. So wie Hartmut Dreßler beim Sturm "Xavier", im ICE zwischen Hamburg und Berlin.

Das Verkehrsbündnis "Allianz pro Schiene" hat den ICE-Zugführer Hartmut Dreßler als "Eisenbahner mit Herz" ausgezeichnet. Grund war sein Einsatz für die Reisenden während des Orkans "Xavier" im Oktober 2017 . Der Mitarbeiter des DB-Fernverkehrs Berlin habe die Fahrgäste im Oktober 2017 vorbildlich betreut, teilte das Verkehrsbündnis "Allianz pro Schiene" am Dienstag mit und zeichnete Dreßler im Rahmen des gleichnamigen Wettbewerbs mit Gold aus. Der Zugführer hatte die Reisenden in einer Turnhalle untergebracht, für Verpflegung gesorgt und die ganze Nacht mit ihnen gewartet. "Durch seine Fürsorglichkeit hat er ein Katastrophenszenario in ein unvergesslichen Gemeinschaftserlebnis verwandelt, während sich das restliche Bordpersonal bereits abgesetzt hatte", urteilte die Jury.

Ein User berichtet, der Zug habe erst stundenlang in Ludwigslust gestanden, später sogar ohne Strom. Später habe Dreßler Feldbetten, Gulaschsuppe und Bohneneintopf besorgt. Trotz schlafloser Nacht habe er "am nächsten Morgen eine gute Nachricht für seine nicht-mehr-Zuggäste: Es kommen Busse, die nach Hamburg und zurück nach Berlin fahren. Zuvor aber solle jeder noch ein Brötchen essen." Ein anderer User schreibt: "Der beste Zugchef ever!"

Dreßler selbst sagt rückblickend: "Normalerweise nehme ich meine Fahrgäste nicht zum Kuscheln in den Arm, aber nachdem wir gemeinsam einen Tag in dem ausgekühlten Zug verbracht haben und dann noch eine Nacht in der Turnhalle, da sind mir beim Abschied schon die Tränen gekommen."