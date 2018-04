Sechs Wissenschaftler aus Berlin sind vom Europäischen Forschungsrat mit dem "ERC Advanced Grants" ausgezeichnet worden. Das teilte die Senatsverwaltung für Wissenschaft am Montag mit.



Zwei der Preisträger forschen demnach an der Technischen Universität Berlin in den Fachgebieten Mathematik und Kommunikationstechnik, zwei weitere Forschungspreise gehen an Wissenschaftler des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin, jeweils einen Forschungspreis erhalten ein Sprachwissenschaftler vom Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft und ein Chemiker am Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie.

Die sogenannten Advanced Grants richten sich an etablierte und auf ihrem Gebiet führende Wissenschaftler. Die Förderung soll es den Forschenden ermöglichen, neuartige und innovative Vorhaben durchzuführen. Vergeben werden sie vom Europäischen Forschungsrat seit seiner Gründung 2007. Die Forschungspreise sind jeweils mit bis zu 2,5 Millionen Euro dotiert.