Bei einem Brand in einem fünfstöckigen Wohnhaus in Berlin-Spandau sind am Dienstagabend vier Menschen verletzt worden. Das Feuer war im ersten Stock des Gebäudes in der Schürstraße ausgebrochen und dann an der Fassade über die Balkone zum Dach emporgestiegen.

Die Feuerwehr schickte 66 Einsatzkräfte, um den Großbrand zu löschen. Das gelang ihnen auch erst, aber dann sei der Brand unter einer Kiesschicht auf dem Flachdach wieder aufgeflammt, sagte eine Sprecher der Feuerwehr am Abend. Zu diesem Zeitpunkt seien aber sämtliche Bewohner bereits in Sicherheit gewesen. Die vier Verletzten wurden in Berliner Krankenhäuser gebracht, mindestens drei von ihnen erlitten eine Rauchvergiftung.

Wie das Feuer ausbrechen konnte, steht noch nicht fest. Als die Feuerwehrleute eintrafen, hätten fast alle Fenster des Gebäudes offengestanden, auch dieser Punkt müsse geklärt werden, sagte der Feuerwehrsprecher. Auf der einen Seite des Mehrfamilienhauses brannten alle Wohnungen aus.