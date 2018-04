Fremdenfeindlicher Angriff in Berlin-Lichtenberg

Bei einem fremdenfeindlichem Angriff haben Unbekannte in Berlin-Lichtenberg einen Hund auf einen 36-jährigen Mann gehetzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden der Mann und seine 56 Jahre alte Begleiterin am Freitagabend vor einem Café von zwei Männern zunächst fremdenfeindlich beleidigt.