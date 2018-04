Kurz bevor sich der Frühling durchsetzt, sollten Verkehrsteilnehmer noch einmal gut aufpassen - denn der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg kann überfrierende Nässe für eisglatte Straßen sorgen. Die Wetterwarnung gilt von Sonntag, 23 Uhr, bis Ostermontag, 9 Uhr.

Beste Voraussetzungen also für gläubige Christen, die sich auf den Emmausgang begeben wollen. Damit wird an die biblische Geschichte aus dem Lukas-Evangelium erinnert, in der sich zwei Jünger auf den Weg nach Emmaus machen, einem Dorf nahe Jerusalem, wobei Jesus nach seiner Wiederauferstehung mit ihnen geht, ohne dass sie ihn erkennen.

Doch die Woche bleibt auch nach Ostern so gut, wie sie begann - mehr noch, sie wird besser. Auch am Dienstag und Mittwoch ist es sonnig bei sehr milden Temperaturen. Südbrandenburger können sich auf 18 Grad freuen, bis zu 13 Grad immerhin werden in der Uckermark erwartet. Zwar sollten Wasserscheue den Schirm nicht ganz zu Hause lassen. Doch es bleibt freundlich und wird am Mittwoch bei T-Shirt-Wetter mit Höchstwerten von 20 Grad sogar noch etwas wärmer.

Allerdings sind auch wieder mehr Wolken, etwas Regen und eventuell sogar kurze Gewitter zu erwarten. Nach einem kleinen Kälteeinbruch am Donnerstag scheint dann ab Freitag wieder die Sonne. Und - toi, toi, toi! - es bleibt auch übers Wochenende sonnig und wunderbar warm.

Mit dem März scheint sich also auch das feuchte und kalte Wetter endlich zu verabschieden: Hurra, der Frühling kommt!