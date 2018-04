Im Fall der seit zwölf Jahren vermissten Georgine Krüger aus Berlin verfolgt die Polizei offenbar eine neue Spur.

Im Zuge eines neu eingegangenen Hinweises sollen am Donnerstag "Suchmaßnahmen in einem Waldstück nahe Brieselang im brandenburgischen Havelland" stattfinden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mitteilten. Auch Leichensuchhunde sollen dabei eingesetzt werden, hieß es.