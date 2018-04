In Brandenburgs Gefängnissen sind im vergangenen Jahr deutlich weniger eingeschmuggelte Handys entdeckt worden als in den Vorjahren. 2017 seien bei Kontrollen in den fünf Justizvollzugsanstalten 78 unerlaubte Mobiltelefone gefunden worden, teilte das Justizministerium in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion im Landtag mit. Im Jahr 2016 wurden noch 108 Handys in den Gefängnissen entdeckt, 2015 waren es 146.