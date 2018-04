Bild: rbb/Polizeihistorische Sammlung Berlin

Die zwei Brüder Sass (Franz und Erich) machten sich in der Weimarer Republik einen Namen als Einbrecher-Duo. Sie knackten einige Bank-Tresore, steckten in Robin-Hood-Manier Geld in Briefkästen Bedürftiger. Von der Kriminalpolizei gejagt, von Presse und Menschen geliebt. Die Nazis ließen sie 1940 als "Volksschädlinge" im KZ Sachsenhausen erschießen.