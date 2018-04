An Samstagen und Sonntagen werden in Berlin deutlich mehr Straftaten verübt, als an den anderen Wochentagen. Das zeigen Zahlen der Polizei. Delikte häufen sich auch zu einer bestimmten Uhrzeit.

Am Wochenende und in den Abendstunden werden in Berlin die meisten Gewalttaten begangen. Das zeigen neue Zahlen der Polizei, die der Senat veröffentlicht hat.



Mehr als 52.000 Gewalttaten - von Körperverletzung bis Vergewaltigung - gab es 2017 in Berlin. Fast jede dritte davon wurde an einem Samstag oder Sonntag begangen. Fälle von häuslicher Gewalt, also zwischen Partnern oder gegen Kinder, geschehen sogar mit Abstand am häufigsten sonntags.