Drei Häftlinge der Justizvollzugsanstalt (JVA) Heidering in Brandenburg haben offensichtlich wegen illegalen Drogenkonsums gesundheitliche Probleme bekommen. Einer der Männer musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher der Justizverwaltung am Freitagabend sagte. Es gehe ihm aber bereits besser, so dass er noch am Abend zurück in der Haftanstalt erwartet werde. Die anderen beiden Männer seien vor Ort versorgt worden. Krankenwagen und Notarzt der Feuerwehr seien in der JVA gewesen. Angaben zum Alter der Männer und warum sie inhaftiert sind, machte er nicht.



Nach Informationen der Zeitung "B.Z." hatten mehrere Insassen des Berliner Gefängnisses im brandenburgischen Großbeeren "Spice" konsumiert, welches zuvor illegal eingeschmuggelt worden sei. Die Droge wird aus synthetischen Cannabinoiden sowie verschiedenen getrockneten Pflanzenteilen hergestellt. In den Haftanstalten gebe es regelmäßig Drogenkontrollen, sagte der Justiz-Sprecher. "Aber es gibt kein Gefängnis ohne Drogen."

In der JVA Heidering sitzen derzeit nach Justizangaben etwa 620 Häftlinge ein.