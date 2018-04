Bild: imago

Preis für grausamsten Tierversuch für Berliner Forscher - Wie lange überlebt ein Nacktmull ohne Sauerstoff?

13.04.18 | 14:12 Uhr

Irgendwann sterben auch Nacktmulle, wenn sie lang genug keinen Sauerstoff bekommen. Für diesen Tierversuch haben Forscher aus Berlin eine Auszeichnung für besondere Grausamkeit erhalten.

Die Organisation "Ärzte gegen Tierversuche" hat am Donnerstag den Preis "Herz aus Stein" für den grausamsten Tierversuch verliehen. Die Auszeichnung ging an Forscher des Max Delbrück-Zentrums in Berlin-Buch für ihre Forschung an Nacktmullen. Die Wissenschaftler erforschten, wie lange Mäuse und Nacktmulle ohne Sauerstoff auskommen können. Demnach erstickten die Mäuse in einer sauerstofffreien Umgebung nach 45 Sekunden, Nacktmulle hielten 18 Minuten aus. Nach Angaben der Forscher sollen auf der Grundlage dieser Forschungen Strategien zur Behandlung von Schlaganfall und Herzinfarkt beim Menschen entwickelt werden.

Absichtlich herbeigeführte Bauchfellentzündung

Solche Aussichten auf neue Behandlungsmethoden würden regelmäßig vorgeschoben, um Tierversuche zu rechtfertigen, sagte die Tierärztin Corina Gericke, die im Vorstand des Vereins Ärzte gegen Tierversuche sitzt. "Tatsächlich handelt es sich um reine Neugierforschung ohne jeglichen Bezug zum kranken Menschen. Niemand braucht solche abstruse Forschung." Der Verein hatte auf seiner Webseite fünf Tierversuche aus dem Jahr 2017 zur Abstimmung gestellt. Die Experimente waren in Fachzeitschriften veröffentlicht worden. Fast die Hälfte der rund 3.500 Stimmen entfielen auf die Nacktmullversuche. Knapp ein Drittel der Befragten fanden einen Versuch aus Martinsried bei München am grausamsten. Dabei wurde bei Mäusen durch Stiche in den Blinddarm eine äußerst schmerzhafte Bauchfellentzündung ausgelöst, um anschließend die Todesrate zu beobachten.

Erstmals "Herz aus Stein" verliehen

Die Auszeichnung "Herz aus Stein" wurde zum ersten Mal vergaben. Der Ärzteverein will damit auf besonders grausame und absurde Tierversuche aufmerksam machen, die in Deutschland durchgeführt wurden. Beim Übergabe-Termin am Donnerstag lehnte das Max Delbrück-Zentrum die Annahme des Preises ab. In Berlin finden zehn Prozent aller deutschen Tierversuche statt, denn in der Hauptstadt befindet sich eine große Anzahl biomedizinischer Forschungseinrichtungen. In rund 100 Laboren lassen Hochschulen, Kliniken und Pharmaunternehmen Tierversuche durchführen. 93 Prozent der Experimente finden an Mäusen und Ratten statt.