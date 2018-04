In Neuköllner Hochhaus brennt es drei Mal in 24 Stunden

Zum dritten Mal innerhalb von 24 Stunden ist die Feuerwehr am Sonntag zu einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Neukölln gerufen worden.

Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, gab es bei dem Brand am Abend drei verletzte Bewohner. Bereits am Sonntagnachmittag hatte Gerümpel im Hausflur im 5. Stock des elfgeschossigen Hochhauses in der Gropiusstadt gebrannt. Dabei wurde niemand verletzt.

Bereits am Samstagabend hatte es im Keller des Hauses gebrannt. Anwohner bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Drei Menschen kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Brandursache ist in allen Fällen noch unklar.