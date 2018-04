Homophober Angriff in Berlin-Neukölln

Ein 23-jähriger Mann ist in Berlin-Neukölln aus einer größeren Gruppe heraus schwulenfeindlich beleidigt, angegriffen und bestohlen worden. Der Angriff ereignete sich am späten Mittwochabend auf der Sonnenallee.



Nachdem der Mann beleidigend auf seine Homosexualität angesprochen worden war, zog einer der Täter ein Messer. Er verletzte den Mann am Finger, als dieser schützend seine Hand vor das Gesicht legte. Ein weiterer Täter sprühte Reizgas auf ihn und stieß ihn zu Boden. Laut Polizei wurden dem Opfer außerdem das Handy und sein Geld gestohlen.

Die Täter waren Teil einer etwa 15-köpfigen Gruppe. Als sie den 23-Jährigen sahen, beleidigten sie ihn zunächst, umringten ihn und schlugen ihm das Essen aus der Hand. Nach der Tat flüchteten sie in Richtung Hermannplatz. Der 23-Jährige erlitt Augenreizungen und Verletzungen am Rumpf. Der Staatsschutz ermittelt.