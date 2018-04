Markthalle 9 Audio: Inforadio | 29.03.2018 | Oliver Soos | Bild: Markthalle 9

Biobauer in Brandenburg - "Reich zu sterben ist irgendwie doof"

01.04.18 | 09:23 Uhr

Auf Profit verzichten, um im Einklang mit der Natur zu leben: So lebt Hühnerzüchter Frank van der Hulst in der Uckermark. "Knallharte Arbeit" sei das, sagt er, aber etwas anderes komme nicht in Frage. Von Oliver Soos



Frank van der Hulst steht vor einem großen Berg von Eiern: 1.500 Stück, eingereiht in 50 große Pappkartons. Er verkauft sie auf dem Wochenmarkt der Markthalle 9 in Berlin-Kreuzberg. Ein Ei kostet 60 Cent - ein stolzer Preis. Denn in der Markthalle gibt es auch einen Aldi, in dem ein Bio-Ei 27 Cent kostet. Doch van der Hulst ist trotzdem gut im Geschäft: "Wir sind jedes Wochenende ausverkauft, meistens ganz früh, dann ist es um zwei schon vorbei."

Seine Eier seien etwas für Feinschmecker, sagt van der Hulst, und das liege an seinen Hühnern: "Sie bekommen bei uns tatsächlich frisches Gras, das gut heranwächst, auch mit Klee besetzt. Dadurch hat der Eidotter mehr Fette und Nährstoffe, und das schmeckt tatsächlich auch anders. Das wurde uns in den letzten Jahren immer wieder bestätigt, vor allem von Leuten, die noch eine kleine Hühnerzucht aus der Familie kennen. Die sagen dann etwa: So haben die Eier bei meinem Opa geschmeckt."

Aus den Niederlanden in die Uckermark

Vor sieben Jahren ist van der Hulst mit seiner Frau und seinen Kindern aus Holland in die Uckermark gezogen. Er betreibt einen Demeterhof in Weggun bei Prenzlau. Demeterhof bedeutet: Boden, Pflanzen, Tier und Mensch werden als natürlicher Kreislauf gesehen. Diesem Prinzip passt sich auch die Hühnerzucht an: Nur natürliches Futter, keine Medikamente, auch männliche Küken werden gekauft und aufgezogen und vor der Schreddermaschine gerettet. Auf van der Hulsts Bauernhof leben 550 Legehennen und 150 Hähne auf einem 1.200 Quadratmeter großen Stück eingezäunter Wiese. Sie schlafen in zwei mobilen Legeställen, die aussehen wie große Campinganhänger. "Wir machen eine bäuerliche Hühnerhaltung in einem Umfeld, in dem das nicht normal ist. Im ostdeutschen Raum gibt es viel große industrielle Landwirtschaft. Mit der bäuerlichen Landwirtschaft wird man nicht reich. Wir leben ein einfaches Leben."

Knallharte Arbeit, aber kein Neid

Urlaub oder verreisen, das gibt es für Familie van der Hulst nicht. Die Hühnerzucht allein reicht nicht zum Leben, deswegen bauen sie auch Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren an. Jedes Wochenende fahren sie mit ihrem Transporter zwei Stunden von der Uckermark nach Berlin. Nur hier gibt es genügend Kunden, die van der Hulsts Demeter-Eier und selbst gemachte Marmelade kaufen: "Es ist knallharte Arbeit, aber ich mache es mit Liebe und kann mir nichts anderes vorstellen."



In einem Nachbardorf bekommt van der Hulst vor Augen geführt, wie finanziell profitable Landwirtschaft aussieht: Ein Unternehmer hat hier eine große Biogasanlage errichten lassen. Alle paar Monate kommt er mal vorbei, um mit ein paar Freunden in der Gegend zu jagen. Van der Hulst sieht dann immer teure Autos am Wegrand parken, doch neidisch ist er darauf nicht: "Geld ist wichtig, aber reich zu sterben ist irgendwie doof. Ich sterbe lieber mit dem Rückblick, dass es ein schönes und gutes Leben war." Ein Leben im Einklang mit der Natur und der Dorfgemeinschaft, das ist für van der Hulst mehr wert als maximaler Profit.