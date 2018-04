Unfall auf Kirchengelände in Berlin-Hellersdorf

Auf dem Gelände einer freikirchlichen Gemeinde in Berlin-Hellersdorf ist am Sonntag eine Hüpfburg umgekippt. Insgesamt elf Kinder sind dabei verletzt worden, eines von ihnen schwer.

Bei einem Unglück auf einem Fest in Berlin-Hellersdorf sind am Sonntag elf Kinder verletzt worden - eines schwer. Nach Angaben der Feuerwehr war eine Hüpfburg umgekippt. Die Ursache dafür sei noch unklar, hieß es. Sechs Kinder sind laut Feuerwehr in Krankenhäuser transportiert worden. Ursprünglich war von 13 verletzten Kindern gesprochen worden.

Die Feuerwehr war mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort, um die Kinder zu behandeln. Der Vorfall ereignete sich auf dem Gelände einer freikirchlichen Gemeinde.